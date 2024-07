Diffamation : la Compagnie des guides et son président Thomas Saunier relaxés, Carol Ostorero fait appel

Poursuivis en diffamation par l’ex-présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FedomG) Carol Ostorero, la Compagnie des guides de Guyane et son président Thomas Saunier ont été relaxés le 28 mai 2024 par la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de presse. L’entrepreneuse ayant choisi de dépayser l’affaire dans la capitale, le tribunal a considéré cette procédure comme abusive et condamné en retour Carol Ostorero. Cette dernière a fait appel de cette décision. Après l’affaire de l’AEX Nelson, la Compagnie des guides de Guyane et son président Thomas Saunier ont remporté…

