Législatives : le Rassemblement national en tête du premier tour

Selon les premiers résultats du premier tour des élections législatives anticipées, le Rassemblement national et ses alliés de droite devancent au national avec 34% des suffrages exprimés la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire (28,1%) et le camp présidentiel (20,3%). La participation, qui s’établissait à 59,39% à 17 heures, est la plus forte depuis près de 40 ans.

Trois semaines après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les urnes ont parlé ce week-end dans les 577 circonscriptions du pays. D’après les premiers résultats, le parti d’extrême droite du Rassemblement national (RN) et ses alliés de droite sont arrivés en tête du premier tour du scrutin avec 34% des voix. L’alliance des partis de gauche du Nouveau Front Populaire est en seconde position avec 28,1%, devançant Renaissance (20,3%), le parti du camp présidentiel.

Le RN est donc ce soir le premier parti de France, mais il est à ce stade trop tôt pour entrevoir une projection en sièges de la future Assemblée nationale et une éventuelle majorité absolue pour le parti d’extrême droite. Ce dernier a besoin a minima de 289 sièges pour l’obtenir.

D’après plusieurs instituts de sondage, le RN et ses partenaires liés à Eric Ciotti disposeraient d’une majorité relative de 230 à 280 sièges selon l’Ipsos, et de 240 à 270 sièges d’après l’Ifop, tandis que Elabe entrevoit la possibilité d’une majorité absolue avec 260 à 310 députés d’extrême droite.

Devant ses partisans, le président du RN, Jordan Bardella, qui brigue le fauteuil de Premier ministre, a estimé que les résultats de ce dimanche constituaient « un verdict sans appel » et la preuve d’une « aspiration claire au changement ». Jordan Bardella a appelé les électeurs à « rester mobilisés dans un ultime effort » en vue du second tour du 7 juillet qui sera déterminant.

LR botte en touche

Peu après l’annonce des résultats, le président Emmanuel Macron a appelé à un « large rassemblement clairement démocrate et républicain » face au RN.

À gauche, plusieurs leaders politiques – Marine Tondelier (EELV), Raphaël Glucksmann (Place Publique), Jean-Luc Mélenchon (LFI) – ont demandé à tous les partis arrivés en 3e position de se désister face au RN en cas de triangulaires au second tour des élections législatives.

Chez Les Républicains, divisés par l’alliance du président du parti Eric Ciotti avec le Rassemblement national, aucune consigne de vote ne sera donnée pour le second tour. « Là où nous ne sommes pas présents au second tour, considérant que les électeurs sont libres de leur choix, nous ne donnons pas de consigne nationale et laissons les Français s’exprimer en conscience« , a indiqué la direction de LR dans un communiqué relayé par l’AFP. Le parti a recueilli 10% des suffrages ce dimanche.

Un jour après la plupart des territoires ultramarins dont la Guyane, un peu plus de 49,5 millions de personnes étaient appelées à voter ce dimanche dans l’Hexagone. La participation au premier tour, très forte, s’élevait à 59,39% à 17 heures. Un chiffre en hausse de 20 points par rapport au premier tour des Législatives 2022 à la même heure (39,42%). Une telle participation pour des élections législatives n’avait pas été observée depuis 1988.