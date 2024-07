La Nouvelle-Calédonie toujours sous haute tension

Eclipsée par la séquence politique de la dissolution de l’Assemblée nationale et des élections législatives anticipées, la situation de l’archipel français du Pacifique n’en demeure pas moins très tendue. Un regain de violences a été observé suite aux coups de filet policiers effectués fin juin dans les milieux indépendantistes et l’envoi de cinq prisonniers politiques dans l’Hexagone, dont Christian Tein, le chef de file de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT). Depuis, le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes semble à l’arrêt, alors que la reconstruction du Grand Nouméa devient urgente. Des mesures de confinement rappelant la période…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !