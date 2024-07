Avec 11 groupes politiques, l’Assemblée nationale plus fragmentée que jamais

Dans la foulée de l’élection à la présidence de l’Assemblée nationale qui a eu lieu hier, la liste des groupes politiques composant l’hémicycle du palais Bourbon et leurs déclarations politiques ont été publiées ce vendredi 19 juillet au Journal officiel. De quoi compter les forces en présence et y voir plus clair sur la recomposition de l’Assemblée après la séquence dissolution-législatives anticipées. Avec onze groupes différents, le palais Bourbon n’a jamais été aussi morcelé sous la Ve République. Les deux députés de Guyane ont choisi de s’inscrire dans la continuité en siégeant à nouveau avec le groupe à dominante communiste…

