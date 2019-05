Européennes en Guyane: le RN en force, Les Verts perdent du terrain

La Guyane et les Outre-mer ne se cachent plus pour voter Front – devenu Rassemblement – National, arrivé en tête des élections européennes qui se sont déroulées les 25 et 26 mai. En Guyane les écologistes arrivent deuxièmes devant le parti présidentiel La République En Marche mais par rapport aux élections européennes de 2014 Les Verts alors arrivés largement en tête perdent énormément de terrain face au Rassemblement National. Quant à l’abstention, l’autre grande gagnante du scrutin de 2019, bien qu’en léger recul elle atteint le chiffre affolant de 86%. Le Rassemblement National confirme en Guyane et dans les Outre-mer…