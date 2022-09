Au Brésil, « le retour de Lula c’est très important pour la démocratie »

A deux semaines du premier tour des élections brésiliennes, entretiens avec Camilo Carneiro Filho, professeur de géographie à l’université fédérale du Goiás et Stéphane Granger, docteur en géographie, professeur de chaire internationale au lycée Melkior- Garré de Cayenne. Le premier tour aura lieu le dimanche 2 octobre. L’éventuel second tour, le 30 octobre. Guyaweb : Quels effets politiques retenez-vous des quatre années Bolsonaro dans le Pará et l’Amapá où les deux gouverneurs s’affichent plutôt sur l’autre bord politique c’est à dire du côté de la social-démocratie brésilienne ? Stéphane Granger : Il y a eu une politique attentiste de la part…