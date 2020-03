Cette rencontre étonnante entre François Ringuet, Gilles Vernet et Wladimir Mangachoff…

Une vidéo anonyme dévoile une rencontre, lundi, entre Gilles Vernet, président du Rotary Club de Cayenne et animateur de la campagne des municipales sur la radio privée Radio Péyi et François Ringuet, maire de Kourou et candidat à sa propre succession aux municipales, soutenu par Guyane Rassemblement et LREM (La République en Marche). Le directeur et le mandataire financier de la campagne du maire de la ville spatiale sont aussi présents ainsi que l’homme d’affaires fondateur de Radio Peyi, Wladimir Mangachoff . Gilles Vernet dément toute connivence et évoque la nécessité de confirmer la présence du maire de Kourou, ce…