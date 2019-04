Montagne d’Or : « Ce projet créera plus de problèmes qu’il ne va en résoudre » (Barbara Pompili)

Le gouvernement donnera-t-il son feu vert au projet Montagne d’Or ? Cette question, opposants et partisans de ce projet minier industriel se la sont sans doute posée à de nombreuses reprises. L’ancienne secrétaire d’État à la Biodiversité, Barbara Pompili, députée La République En Marche et présidente de la commission Développement durable à l’Assemblée nationale, pourrait faire bouger les lignes. Avec quatre autres collègues députés (LREM, Modem et France Insoumise), cette proche de François de Rugy, ministre de la Transition écologique, a auditionné en Guyane du 25 au 27 mars dernier les adversaires et les défenseurs du projet pour « se…