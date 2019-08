L’Amazonie brûle, Bolsonaro sous le feu des critiques

Le président brésilien rejette sur les ONG la responsabilité des gigantesques incendies qui ravagent les forêts de son pays.

Selon l’Institut National de Recherches Spatiales du Brésil il y a eu 84 % de feux de forêt en plus depuis janvier de cette année en comparaison de la même période en 2018 et la moitié concerne la région amazonienne, une hausse que les scientifiques et les défenseurs de l’environnement attribuent à l’accélération de la déforestation ces derniers mois (Guyaweb du 17/08/2019).

Beaucoup pointent à cet égard la responsabilité du gouvernement de Jair Bolsonaro arrivé au pouvoir en début d’année, climatosceptique avéré qui considère les normes de protection environnementale et les aires autochtones protégées comme des freins au développement du pays car elles empêchent la croissance de l’agriculture, de l’élevage et des activités minières.

Dans l’Amazonie brésilienne et notamment au Pará beaucoup de ces incendies de forêts pourraient de fait avoir été provoqués volontairement par de grands producteurs ruraux qui entendent ainsi manifester leur appui aux politiques menées par Jair Bolsonaro et étendre la superficie des espaces dédiés à leurs activités.

Alors que l’indignation montait cette semaine au Brésil, le président d’extrême-droite a dénoncé la « psychose environnementale » colportée selon lui par la presse et les ONG et a nié la catastrophe écologique et humaine que représentent ces incendies, allant même jusqu’à accuser les ONG d’en être à l’origine en représailles à la réduction de leurs subventions et afin de ternir son image et celle du pays.

L’affaire dépasse désormais les frontières brésiliennes, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ayant exprimé ce jeudi sa « profonde préoccupation » et rappelé que « l’Amazonie doit être protégée » tandis qu’Emmanuel Macron évoquait une « crise internationale » en souhaitant qu’elle soit évoquée lors du G7 qui aura lieu ce week end à Biarritz dans le Sud-Ouest de la France.

Jair Bolsonaro a répliqué en accusant son homologue français de vouloir « instrumentaliser » une question interne brésilienne pour en tirer des « bénéfices politiques personnels », taxant à nouveau les pays qui financent les programmes de protection des forêts d’une volonté d’attenter à « la souveraineté du Brésil » et de le priver du droit d’exploiter ses ressources naturelles.

La tension est montée d’un cran ce vendredi, Emmanuel Macron affirmant que Jair Bolsonaro « a menti » et« a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques ni de s’engager en matière de biodiversité » et qu’en conséquence la France s’opposait désormais à l’accord de libre-échange controversé conclu récemment entre l’Union européenne et le Mercosur – Marché Commun du Sud formé par le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay.

Le président brésilien avait également évoqué ce jeudi « une mentalité colonialiste qui n’a plus lieu d’être au XXIe siècle » à propos de « la suggestion du président français que les questions amazoniennes soient discutées au G7 sans la participation des pays de la région ».

Il n’en reste pas moins que l’émotion et la mobilisation sont croissantes en Amérique du Sud et la Colombie a proposé ce jeudi au Brésil, à l’Equateur, au Pérou et à la Bolivie – elle aussi actuellement très touchée par le phénomène – un « projet conjoint » pour « prévenir les incendies de forêt » dans le bassin amazonien que ces pays partagent avec le géant brésilien, le président colombien soulignant que « la tragédie environnementale en Amazonie n’a pas de frontières ».