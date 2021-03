Future grande décharge de Guyane : les agriculteurs haussent le ton

Trois associations d’agriculteurs et de riverains ont officiellement annoncé ce mardi 30 mars, faire front commun face aux trois projets de décharge, portés actuellement de manière concurrentielle par la CACL et le groupe Séché industrie, à Macouria, Kourou et Montsinéry-Tonnégrande. Qui va « aller acheter des fruits, des légumes, des œufs » produits à côté d’un site qui stocke ou brûle les poubelles ? « C’est aberrant sur un plan environnemental et de santé publique ; et ça ne rentre pas dans un plan d’aménagement du territoire » s’est agacée, mardi, Carole Amposta, habitante de Quesnel ouest et présidente de…