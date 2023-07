Dilhan Will en jaune au Tour de la Martinique, le plus dur commence…

Dilhan Will effectue un très bon début de Tour de la Martinique, il a semblé très fort durant les deux premiers jours de l’épreuve… Samedi, il a fait partie du groupe de 13 coureurs arrivés pour la gagne entre Saint-Joseph et Le Marin lors de la 1ère étape qui laisse le groupe suivant à… 5mn 13. Pas vraiment sprinter, il termine 10ème, cela n’a pas une grande importance pour quelqu’un qui vise le général. Dimanche, bis repetita, lors du 1er tronçon de la 2ème étape entre Le Marin et Fort de France, il réussit, en fin d’étape à recoller au…