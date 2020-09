Sénatoriales : Georges Patient, réélu dès le 1er tour

A 71 ans, Georges Patient issu du parti présidentiel Lrem, rempile pour un troisième mandat de sénateur de Guyane. Dès le 1er tour il remporte l’un des deux fauteuils avec 271 voix soit plus de 50 % des suffrages exprimés.

Le deuxième siège au Palais du Luxembourg se jouera sans nul doute entre la maire de Cayenne Marie-Laure Phinéra Horth (201 voix) et Steve Blacodon (156 voix). Rollin Bellony obtient 95 voix, Eugénie Rézaire cumule 47 voix et Samuel Marie-Angélique termine avec 30 voix pour ce premier tour des sénatoriales en Guyane qui a rassemblé 510 votants.

Appelés aux urnes ce dimanche 27 septembre depuis 8h30 pour élire, au scrutin majoritaire à deux tours, les deux sénateurs de Guyane qui siégeront au Palais du Luxembourg ces six prochaines années (2020-2026), les 527 électeurs de Guyane voteront à partir de 15h30 pour le second tour qui se déroule dans les salons de l’hôtel préfectoral. A noter qu’au second tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix l’emporte. En cas d’égalité, le plus âgé est élu.

Partiellement renouvelé tous les trois ans, le Sénat comptera, ce 27 septembre, 172 nouveaux élus, sur les 348 que compte la chambre haute.