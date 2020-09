En Guyane, six candidats aux élections sénatoriales

Alors que le débat public sur la légitimité des sénateurs, non élus par la population mais par leurs amis, parents ou collaborateurs, piétine, les élections sénatoriales se dérouleront dimanche 27 septembre. Six candidats se présentent en Guyane, dont Georges Patient, qui fréquente le Palais du Luxembourg depuis douze ans et Marie-Laure Phinéra-Horth, pourtant réélue en tant que maire de Cayenne en mars dernier et sous le coup d’une enquête judiciaire pour présomption d’emploi fictif à l’hôpital de Cayenne. La tendance se vérifie, après les municipales, les sénatoriales sont le terrain de jeu des candidats sans parti. Aucun parti historique de…