Le couvre-feu commence à minuit

Alors qu’il était de 23h à 5h du matin sur tout le territoire de la Guyane depuis le 5 septembre, le couvre feu est désormais de minuit à 5h du matin à l’exception des communes d’Iracoubo, de Ouanary, Régina, Saint-Elie, Saül et Montsinery-Tonnégrande. Cette mesure prend effet à partir d’aujourd’hui samedi 26 septembre date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral spécial Covid publié vendredi 25 septembre.

Ainsi depuis plus de six mois, la Guyane vit à l’ère d’une multitude de couvre-feux . Une mesure de restriction préfectorale pour tenter de lutter contre l’épidémie de Coranovirus qui a débuté le 4 mars en Guyane. En effet les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir ont été prises en Guyane dès le 13 mars, ce qui « ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais » indiqué l’arrêté en date du 25 septembre.

Pour autant, bien que le taux d’incidence des cas confirmés pour 100.000 habitants soit en baisse « 54 en semaine 38 contre 66 en semaine 37 », il est toujours au dessus du seuil d’alerte qui est de 50 pour 100.000 habitants. Ainsi malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire le 17 septembre mais pas des restrictions, la Guyane est passée en zone de circulation active du virus et est classée en zone d’alerte.

En date du samedi 26 septembre, le Covid info fait état de 32 cas déclarés positifs sur 474 tests réalisés. Depuis le début de l’épidémie en Guyane, 9863 cas confirmés à la Coviid-19 ont été recensés et 68 décès sont à déplorer.