Fin de l’état d’urgence en Guyane

Réuni au Palais de l’Elysée, à Paris, ce mercredi 16 septembre, le Conseil des ministres a acté la fin de l’état d’urgence à Mayotte et en Guyane. Le président de la République, Emmanuel Macron, a signé un décret – proposé par le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu – mettant fin à l’état d’exception.

Prolongé pour ces territoires depuis le 10 juillet alors qu’il était levé dans l’Hexagone, l’état d’urgence correspondait, notamment, à la nécessité de pouvoirs étendus pour le préfet et des restrictions de liberté afin de faire face à l’épidémie de Covid-19.

« Les deux territoires seront toujours classés rouge, c’est-à-dire zone de circulation active du virus », tient à préciser l’administration du ministère des Outre-mer. Des mesures telles que des limitations de rassemblement et le port du masque obligatoires dans des zones densément peuplées sont donc toujours de rigueur.

Pour rappel, la Guyane est en crise sanitaire et vit à l’ère de restrictions de liberté de circuler comme les couvre-feux depuis le 25 mars soit près de six mois (!). Par ailleurs le bilan de la pandémie de Covid-19 est de 67 morts et 9578 cas confirmés depuis la détection des premiers cas en Guyane le 4 mars.