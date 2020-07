La culture résiste au virus

Les arts vivants, le cinéma mais aussi la sculpture sont mis à mal par le confinement. Pourtant, les acteurs de la culture se montrent patients et espèrent retrouver très vite leurs habitudes d’avant confinement. Tous les secteurs sont touchés par la pandémie de Covid-19. Certains plus que d’autres, comme la restauration. La culture a été aussi frappée de plein fouet par le confinement. Interdiction des représentations musicales, théâtrales, cinématographiques… la liste est longue. Pourtant, peu d’artistes exposent leur désarroi. Une explication : la culture fonctionne beaucoup grâce aux subventions des pouvoirs publics. Et pour le coup, l’État n’a pas lésiné….