Jean Castex, ancien « Monsieur déconfinement » en avril-mai et qui vient de succéder à Edouard Philippe comme Premier ministre, a annoncé ce mercredi matin lors de la matinale Bourdin Direct sur BFMTV sa venue sur le territoire guyanais dimanche prochain 12 juillet.

« Le Coronavirus est toujours là. Je vais dimanche en Guyane, où ça se passe mal » a-t-il répété plusieurs fois au sujet de la crise du Coronavirus.

Contrairement à l’Hexagone qui a été déconfiné à partir du 11 mai après avoir connu sa première vague épidémique, la Guyane a été déconfinée prématurément à cette même date alors qu’elle était en pleine extension de l’épidémie de Covid-19 venue du Brésil, pays voisin sévèrement touché avec plus de 65 000 morts à ce jour.

Au stade 3 de l’épidémie depuis le 15 juin, la Guyane est désormais reconfinée partiellement et le pic est attendu avant la fin juillet.

Fait inédit, un « directeur de crise » en lien direct avec le centre interministériel de crise, le préfet Patrice Latron, a été nommé samedi par le gouvernement, qui a annoncé sa venue en Guyane ce samedi 11 juillet. Selon un communiqué du ministère de la Santé, Patrice Latron sera « aux côtés du préfet et de la directrice générale de l’ARS ». La Guyane aura donc deux préfets pour gérer la crise !

Samedi dernier, les trois hôpitaux de Guyane ont déclenché leur « Plan blanc » pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

Selon le dernier point épidémiologique du Covid-19, la Guyane détient le triste record d’être le territoire ultramarin le plus touché par la pandémie. On y déplore 5178 cas positifs, 21 décès et 153 patients hospitalisés dont 30 en réanimation.