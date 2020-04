Déconfinement : La Guyane en  “vert”

Dévoilée ce jeudi par le ministre de la Santé Olivier Veran, la carte des départements en rouge, orange ou vert servira de base pour le déconfinement à partir du 11 mai. La Guyane est en zone “verte” et devrait sortir du confinement plus rapidement.

Annoncée le 28 avril lors de l’intervention du Premier ministre Edouard Philippe à l’Assemblée Nationale, la carte des départements en rouge, orange ou vert, doit permettre d’adapter la période du déconfinement aux «réalités locales».

Présentée ce jeudi 30 avril par le ministre de la Santé Olivier Véran, la carte qui sera actualisée « tous les jours » et figée le 7 mai, classera donc chaque département sur sa catégorie “rouge” “orange » ou “vert” selon la circulation du virus. Cette carte tricolore s’appuie sur trois critères : le nombre de nouveaux cas dans la population sur une période de sept jours, l’état des capacités hospitalières dans chaque région et le système local de tests. « A partir du 11 mai, nous serons en mesure de présenter le nombre de tests qui seront réalisés par territoire » a expliqué le ministre de la Santé.

Sur cette carte présentée ce jeudi, la Guyane y apparaît en “vert”, c’est à dire qu’il “y a moins de 6 % des habitants qui vont aux urgences pour suspicion de coronavirus” a précisé Olivier Véran. “Si c’est entre 6 et 10 %, le département apparaît en orange et à vocation à basculer d’ici au 11 mai ou en vert ou en rouge (…) En rouge, c’est lorsqu’il y a plus de 10 % » a t-il ajouté. Olivier Veran a aussi précisé que « cette carte ne change rien au confinement qui a cours dans le pays”.

Bien que la Guyane soit en vert, ses plages en revanche resteront fermées puisque le Premier ministre a annoncé leur fermeture jusqu’au 1er juin. Pour rappel la Guyane est au stade 2 de la diffusion du Coronavirus depuis le 4 avril et le bilan depuis le début de la pandémie sur le territoire le 4 mars est de 126 cas, 1 décès et 94 patients guéris.