Cayenne/Belem : Air France prolonge sa desserte

C’est une nouvelle qui vient de tomber. Air France prolonge, le 29 octobre 2023, la liaison Cayenne-Belém pour la saison hiver 2023-2024 avec un départ chaque vendredi de Cayenne à 15h40 pour arriver à 17h15 et un retour depuis Belém le samedi à 9h20 pour atterrir sur le tarmac de Cayenne Felix Eboué à 11h10. « Cette ligne Belém répond à une forte demande de nos clients sur le réseau régional » explique Air France dans un communiqué. Certes, si une forte demande existe durant les vacances scolaires, Guyaweb a constaté qu’en période creuse, le taux de remplissage n’atteint pas des sommets.

Suspendue depuis près de deux ans en raison notamment de la crise sanitaire du Covid-19 et du retrait de la compagnie aérienne brésilienne Azul, la liaison Cayenne-Félix Eboué et l’aéroport de Belém-Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro, d’un vol direct par semaine et d’une durée d’1h30, opérée par un A320 de 168 places, a été relancée le 5 mai dernier par la compagnie française Air France.

« Faire du ciel le plus bel endroit de la terre » (Air France)

Mais à quel prix (!). Il faut compter un minimum de 375 euros aller-retour en tarif promotionnel. Un tarif qui peut atteindre le double, 750 euros en période de vacances scolaires. Et parfois, être moins cher au départ des Antilles. Pour rappel, cette désserte Cayenne / Belem, est le prolongement de la Guadeloupe, puis de la Martinique, « sans avoir à changer d’appareil », explique Air France.

« A ce prix là, la route Oiapoque / Macapa, a encore de beaux jours devant elle » déclarait un futur voyageur qui partira en août avec sa famille par voie terrestre. « Nous sommes 4, donc faites le calcul, le budget est de 3000 euros pour nos billets d’avion juste pour aller à Belem. C’est sans compter, l’hébergement, la restauration, etc… c’est de l’abus ! ». Ce voyageur avait l’habitude de partir à Fortaleza avec la compagnie Azul qui desservait depuis Cayenne en direct la capital du Ceara pour un vol d’une durée de 2h45. A l’époque, le prix de lancement était de 237 euros aller retour…