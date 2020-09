Où en est le projet controversé de Centrale Électrique de l’Ouest ?

Le chantier de Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) qui doit produire de l’électricité pour l’équivalent de 10 000 ménages doit commencer à la fin de l’année 2020. Située entre Mana et Saint-Laurent, la centrale est jugée « trop proche » par les habitants du village de Prospérité qui demandent aux industriels de la déplacer. Il y a deux ans, Guyaweb présentait le projet de Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) qui devrait permettre à « l’équivalent de 10 000 foyers de l’ouest guyanais », sur au moins 20 ans, de bénéficier d’un courant électrique « stable » et continu via un parc de panneaux photovoltaïques…