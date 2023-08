80% du réseau électrique impactés par une coupure généralisée ce dimanche

Près d’un an jour pour jour après la dernière coupure généralisée, la Guyane s’est à nouveau retrouvée en situation de black-out ce dimanche 27 août, toute la bande littorale étant privée d’électricité. L’origine de la panne proviendrait d’un problème survenu au poste d’évacuation de l’énergie qui relie Petit-Saut à la ligne haute tension Kourou-Saint-Laurent a indiqué EDF.

Dans la journée de dimanche, le littoral guyanais a connu une coupure d’électricité de plusieurs heures qui a touché 80% du réseau électrique du territoire.

Débutée à 11h, la panne a duré une bonne partie de la journée pour les communes du littoral – celles de l’intérieur n’étant pas concernées par l’incident. Les habitants de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et ses environs ont été réalimentés les premiers, vers 14 heures, par les groupes de secours de Margot. Puis le réseau a été remis en fonction progressivement à partir de 18h30 mais les derniers foyers n’ont vu le réseau rétabli qu’à 23h30.

« La défaillance simultanée au niveau des lignes à haute tension qui passent par le barrage de Petit-Saut » a causé la coupure d’électricité ayant touché « 78 000 foyers » a indiqué EDF, qui pointe un problème survenu au « poste d’évacuation d’énergie qui relie Petit-Saut à la ligne Kourou- Saint-Laurent« .

La panne proviendrait donc du réseau et non de l’outil de production. De plus amples informations sur l’origine de cette coupure d’envergure devraient être délivrées ce lundi s’est engagé l’électricien hier auprès de la presse.

« Cet événement nous rappelle l’urgence à poursuivre les projets qui contribuent à la sécurisation énergétique de la Guyane sur le littoral et dans l’Ouest » a commenté le ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier sur le réseau X (ex Twitter), profitant de cette panne pour faire la communication des projets du Larivot et de la CEOG.

Ce black-out intervient près d’un an jour pour jour après une précédente coupure généralisée. Le 9 août 2022, la Guyane avait déjà connu une coupure d’électricité massive pendant plusieurs heures faisant suite « à la mise en sécurité des deux lignes haute tension reliées à la centrale hydroélectrique de Petit-Saut » qui fournit 50% de l’électricité de la Guyane avait alors indiqué EDF. 72 000 foyers avaient été impactés.

Une réunion pilotée par la Collectivité territoriale de Guyane avait eu lieu quelques jours après ce black-out pour débriefer cet incident majeur et ébaucher des solutions de moyen et long termes.

