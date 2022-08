Energie : quelles solutions après le « black-out » ?

Afin de comprendre « le second black-out en deux ans » et les délestages qui ont eu lieu la semaine dernière et de trouver des solutions, notamment pour l’Ouest, régulièrement impacté par des problèmes d’acheminement de l’énergie, une réunion de travail s’est tenue entre la CTG, EDF Guyane et les présidents des communautés de communes de l’Ouest et des Savanes. Au cours de cet échange, le maintien de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes a été annoncé afin d’assurer une source de production d’énergie à la Guyane en cas de nouvelles défaillances du côté du barrage hydroélectrique de Petit-Saut. Dix jours après la…