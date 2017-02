Un détenu originaire de Kourou jugé en comparution immédiate pour provocation publique au crime ou délit à l’encontre des « 500 frères », a été relaxé…

Julio Ringuet, un détenu de la prison de Rémire, âgé d’une trentaine d’années (il est né en 1987), avait posté un message sur un groupe Whatsapp, visant l’action du collectif naissant des « 500 frères contre la délinquance». Un message, par la suite sorti de ce groupe, selon le parquet, et donc plus largement diffusé sur la toile. Le message, repéré par les services pénitentiaires, avait été transmis au parquet qui avait décidé de poursuivre l’intéressé pour l’infraction principale de « provocation non suivie d’effet au crime ou délit par parole écrit, image ou tout moyen de communication au public par voie électronique ». Vendredi dernier,…