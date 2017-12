Décès du sénateur honoraire Georges Othily

L’ancien sénateur de Guyane Georges Othily, diplômé en droit et administrateur de biens de profession, grande figure politique guyanaise, est décédé cette nuit à l’âge de 73 ans des suites d’une longue maladie.

Au cours des quarante années de sa longue carrière politique, il avait été notamment président du Conseil régional de 1982 à 1992, sénateur de 1989 à 2008, maire d’Iracoubo de 1995 à 2001, sénateur honoraire et membre titulaire de la Haute Cour de justice de la République de 2001 à 2007.

La nouvelle de sa disparition s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

De nombreux hommages

Pour la maire de Cayenne Marie-Laure Phinéra-Horth, Georges Othily « faisait partie des hommes politiques visionnaires de la Guyane dont l’œuvre marquera à jamais plusieurs générations de Guyanaises et Guyanais. »

Rodophe Alexandre, président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), témoigne aussi sur son « mentor ». « La Guyane lui doit ses plus grandes infrastructures, construites à une époque où il était un des rares à avoir l’ambition d’une grande envergure pour notre territoire. Visionnaire, George Othily a fait du désenclavement de la Guyane son cheval de bataille, par la construction de routes et de ponts » a réagi Rodolphe Alexandre. D’ailleurs le pont du Mahury devrait porter son nom a t-il indiqué, ajoutant que « même retraité de la vie politique, sa parole n’a jamais cessé de compter dans le débat public. »

Pour l’Association des Maires de Guyane présidée par le maire de Roura David Riché, Georges Othily figure « parmi comme les grands hommes politiques de notre terre de Guyane (qui) se souviendra de lui comme un de ses illustres serviteurs et bâtisseurs entrés au Panthéon de notre histoire guyanaise. »

« Son attachement à sa commune natale était sans faille et il était soucieux d’un développement durable et ambitieux de sa commune, de son territoire et de son pays » renchérit Cornélie Sellali Bois Blanc, maire d’Iracoubo.

« C’était un temps de grande dignité. Qu’il symbolisait avec éclat. Un temps de grande fierté. Qu’il affichait avec brio. Un goût pour les grands défis. Un penchant aussi pour les déclarations tonitruantes. Etre et exister. Une culture assez dense pour saisir le sens de l’Histoire et frayer un chemin vers la responsabilité. Avec nostalgie, on pourrait convoquer ce temps où président de région et sénateur, en tandem conquérant avec Elie Castor lui-même président du département et député, les Guyanais avaient le sentiment de pouvoir peser sur leur destin » a déclaré l’ex-garde des Sceaux Christiane Taubira.

Le sénateur Antoine Karam qui a succédé à Georges Othily à l’exécutif régional en 1992 a souligné qu’il était le « leader des Forces Démocratiques de Guyane (…) un responsable politique de cœur, de raison et d’action, qui a exercé les plus hautes fonctions guyanaises sans jamais transiger avec ses idées, ni avec ses principes. »

Le rapport Othily

En mars 2016 le sénateur honoraire Georges Othily, très proche de l’exécutif territorial dirigé par Rodolphe Alexandre, avait remis un rapport controversé portant son nom, sur la situation financière de la Collectivité Territoriale de Guyane remplaçant les Conseils régional et général.

Dans ce rapport, plusieurs orientations étaient recommandées par Georges Othily, comme la maîtrise de la masse salariale, des contributions aux organismes satellites et des dépenses sociales et de santé, ainsi que l’optimisation de la ressource fiscale existante et de la gestion patrimoniale et foncière de la CTG.