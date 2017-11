Mohammed VI prêt à s’envoler

Ce mardi soir s’envolera dans le ciel guyanais, une fusée italienne Véga qui emportera le satellite Mohammed VI-A, un satellite militaire d’observation de la Terre réalisé par le consortium Thalès Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d’oeuvre pour le Royaume du Maroc.

Le satellite Mohammed VI-A – du nom de l’actuel roi du Maroc – servira notamment «aux activités cartographiques et cadastrales, à l’aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral» indique Arianespace par voie de presse.

Arianespace la société française chargée de la commercialisation et de l’exploitation des systèmes de lancement spatiaux précise que «Thales Alenia Space, responsable du système, a fourni la charge utile comportant l’instrument optique, le sous-système de transmission image ainsi que le segment sol de traitement et production des images. Airbus est responsable du satellite et de son intégration, dont il a fourni la plate-forme, ainsi que du segment sol de planification mission et de contrôle du satellite»

Ce lancement prévu ce mardi à 22h42 depuis Kourou sera le dixième lancement de l’année et le onzième de Véga depuis le début de son exploitation au Centre spatial guyanais en 2012. Après l’Egypte et l’Afrique du Sud, Le Maroc deviendra le troisième pays d’Afrique, à avoir son propre satellite d’observation

Mais selon El Pais, le satellite de la gamme Pléiade d’EADS Astrium, construit en France et acheté pour 500 millions d’euros, répondant à des besoins civils et militaires et pouvant prendre des images d’une résolution de 50 cm, est le premier satellite espion marocain, EO Sat1. (El Pais du 23/10)