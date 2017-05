Ariane VA 236 immortalisée

Retour en images sur le lancement Ariane VA 236 qui s’est déroulé ce jeudi 4 mai avec 1h20 de retard (Guyaweb du 5 mai). Les chasseurs d’images ont immortalisé Ariane 236 reportée depuis le 21 mars et qui avait fait couler beaucoup d’encre. Depuis six longues semaines, Ariane 236 était clouée au sol en raison du blocage du rond-point stratégique de la Carapa de la ville spatiale, entrée d’une Centre Spatial Guyanais à Kourou.

Nous lançons un appel aux chasseurs d’images amateurs ou professionnels pour le prochain lancement d’Ariane 5 prévu le 1er juin. Vos photos prises via un smartphone ou un appareil professionnel seront aussi publiées sur le prochain diaporama. Merci de les envoyer à redaction [at] guyaweb [dot] com ou via WhatsApp au 0694 46 70 73.

Des images signées de photographes amateurs et professionnels : Sabine Moulin, Marie Véro, Nicolas Defaux et Gerno Odang