Le trio marseillais qui avait tenté de faire sortir plus de 53 kilos de cocaïne de Guyane condamné

Totalement éclipsé par la crise sociale, un procès relatif à une importante saisie de cocaïne à Félix Eboué, il y a un peu plus d’un an, s’est tenu mardi après-midi au tribunal correctionnel de Cayenne. Trois personnes originaires de Marseille comparaissaient notamment pour détention et transport de stupéfiants : Dominique Lambert 50 ans, chef d’entreprise, son fils, Kevin Lambert, 25 ans en juin prochain et Alicia Castellon, 26 ans ce mois-ci. Le trio avait défrayé la chronique en étant interpellé le dimanche 27 mars 2016 à Félix Eboué avec au total un peu plus de 53 kilos de cocaïne dans…