BepiColombo : première mission européenne vers Mercure

La prochaine mission d’Ariane 5 est prévue ce vendredi 19 octobre à 22h45 depuis le Centre spatial guyanais, port spatial européen. Il s’agira du 7e lancement de l’année pour le lanceur lourd européen Ariane 5 qui mettra le satellite BepiColombo, au terme d’un voyage interplanétaire de 7 ans, sur la route de Mercure, la planète tellurique la plus petite, la moins explorée et la plus proche du soleil, pour le compte de l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA).

Du nom du mathématicien et ingénieur italien Giuseppe Colombo, « BepiColombo est une mission interdisciplinaire qui vise à envoyer deux sondes spatiales solidaires vers Mercure, la plus petite planète de notre système solaire et également la moins explorée. L’objectif du lancement VA245 est d’injecter BepiColombo sur une orbite hyperbolique de libération pour un rendez-vous avec la planète Mercure qu’elle atteindra au terme de 7 années de voyage dans l’espace » indique la société commerciale Arianespace.

« Cette toute première mission européenne vers Mercure est aussi la première à étudier la surface, l’intérieur et l’environnement de la planète. Elle intervient après 2 précédentes missions vers Mercure: la mission Mariner 10 de la NASA, qui a révélé les premières images de la planète entre 1974-1975 et Messenger, qui a fourni, entre 2011 et 2015, des données et images aussi nouvelles qu’inattendues lorsque la sonde s’est placée sur une orbite proche de Mercure » précise Arianespace.

BepiColombo sera la 51e mission (73e satellite) réalisée par Arianespace pour le compte de ESA et la 23e menée au service de l’exploration spatiale.