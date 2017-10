Six personnes suspectées de trafic d’animaux en lien avec la Guyane arrêtées sur le fleuve Oyapock avec des singes, paks, caïmans et poissons

Six personnes ont été arrêtées, il y a une dizaine de jours, selon le site Globo, dans une embarcation sur le fleuve Oyapock, semble-t-il côté brésilien, à la frontière fluviale de la Guyane. Elles sont soupçonnées de trafic international d’animaux en lien avec le territoire guyanais. Singes, caïmans, paks abattus et divers poissons ont été saisis. On ne sait pas pour l’heure si ces arrestations sur le fleuve Oyapock ont un lien avec l’orpaillage illégal en Guyane. Sollicité sur ce point, ce mardi, à la mi-journée, le parquet de Cayenne n’a pas encore, pour l’heure, donné suite. Dans ce présumé…