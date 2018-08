Permis exclusif de recherche de mines d’or et de substances connexes (argent, cuivre, zinc) accordé par Bruno Le Maire à Iamgold pour 5 ans sur Roura et Régina…

Le journal officiel a publié ce mercredi 29 août 2018 (voir ce lien) l’arrêté signé le 8 août dernier par le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire octroyant à la SAS (société par actions simplifiées) Iamgold France sise à Rémire-Montjoly, le permis exclusif de recherches de mines d’or et substances connexes (argent, cuivre et zinc) dit « Permis Maripa Sud-Est », d’une surface d’un peu moins de 20 km² (19,81 km²). Le permis se situe à la fois sur sur une partie du territoire de la commune de Régina et sur une partie de celui de Roura….