Parachute doré du directeur de la Senog : ce que dit l’arrêt de la Cour de cassation qui confirme la culpabilité de Léon Bertrand et de Guy Le Navennec

Si, comme l’annonçait mercredi Guyaweb, la Cour de cassation a très partiellement retoqué l’arrêt de la Cour d’appel de Cayenne en demandant à une Cour autrement composée de se pencher sur les peines à infliger, la Cour de cassation ne remet nullement en cause la culpabilité de Léon Bertrand et de Guy Le Navennec dans cette affaire. Le 4 mai 2016, la Cour d’appel de Cayenne avait déjà confirmé la culpabilité de Guy Le Navennec pour abus de biens sociaux ainsi que pour faux et usage de faux et celle de Léon Bertrand pour complicité d’abus de biens sociaux. Elle…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3