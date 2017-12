Une saison plus que sèche à Grand Santi

Les 6685 habitants de la commune de Grand Santi sont soumis à d’importantes restrictions d’eau depuis une dizaine de jours. L’eau reste accessible pour les écoles et le dispensaire de 8h à 14h30 (soit les horaires d’ouverture) ; et pour les habitants de 7h à 8h, et de 19h à 20h dans la limite des stocks disponibles. L’inquiétude monte à Grand Santi depuis que l’accès à l’eau a été fortement restreint sur la commune. Il y a une dizaine de jours, un planning d’accès à l’eau a été communiqué à la population. Sur le papier, l’eau est distribuée aux habitants à…