30 000 habitants de plus en 5 ans

Les chiffres des « populations officielles » que vient de publier l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) montrent qu’avec un gain de plus de 30 000 personnes entre 2010 et 2015, la Guyane reste la deuxième région française la plus dynamique en termes de croissance démographique.

La Guyane comptait 259 865 habitants au 1er janvier 2015, soit 30 825 de plus qu’en 2010, ce qui correspond à une augmentation de 2,6 % par an en moyenne. Après le ralentissement observé dans les années 2000, le rythme de la croissance démographique guyanaise s’est donc accéléré et il reste beaucoup plus soutenu qu’à la Réunion (+ 0,7 %), tandis qu’aux Antilles françaises la population a diminué (- 0,1 % en Guadeloupe, – 0,7 % en Martinique).

En Guyane l’important accroissement démographique de la période 2010-2015 s’explique principalement par un solde naturel très positif, de l’ordre de 2,4 % par an en moyenne, le solde migratoire restant quant à lui légèrement positif ( + 0,2 % par an).

La hausse de la population guyanaise entre 2010 et 2015 a été portée essentiellement par la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG) et la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL), la croissance démographique étant beaucoup plus faible dans la Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG) et dans la Communauté de Communes des Savanes (CCDS).

Forte hausse dans la CCOG et la CACL

La population de la CCOG a augmenté de 21,7 %, ce qui correspond à à un rythme très soutenu de 4 % par an en moyenne. Avec 89 892 habitants au 1er janvier 2015 la CCOG comptait ainsi 16 044 personnes de plus qu’en 2010, les communes les plus peuplée étant Saint-Laurent-du-Maroni (43 600 habitants), Maripasoula (11 856) et Mana (10 241), suivies d’Apatou (8431), Papaïchton (7266) et Grand-Santi (6969).

Dans la CACL qui comptait 131 922 habitants en 2015 soit 12,2 % de plus qu’en 2010, l‘ensemble des communes a gagné des résidents, surtout dans l’île de Cayenne. Le déclin démographique de la ville de Cayenne a été enrayé et sa population a atteint le chiffre de 57 614 habitants (+ 0,7 % en moyenne annuelle), tandis que celles de Matoury et de Rémire-Montjoly ont poursuivi leur croissance et comptaient respectivement 32 427 et 23 976 habitants en 2015.

Hausse modérée dans la CCEG et la CCDS

La CCEG comptait 6 900 habitants au 1er janvier 2015, soit 4,1 % de plus qu’en 2010. Cette hausse correspond à un rythme de croissance de 0,8 % par en moyenne mais le poids de la CCEG dans la population guyanaise reste encore très faible (3 %). Les communes les plus peuplées restaient Saint-Georges (4020 habitants) et Camopi (1769), suivies de Régina et Ouanary.

Entre 2010 et 2015 la croissance démographique de la CCDS a été très faible (0,1 %) et l’effectif de population y a atteint les 31 151 habitants. La plus grande commune restait Kourou, qui comptait 26 221 habitants au 1er janvier 2015 et dont la croissance (+ 1 032 habitants) a compensé le recul des autres communes (Iracoubo, Sinnamary, Saint-Elie).

La « population légale », enjeu crucial pour chaque commune

Les chiffres officiels des « populations légales » calculés par l’INSEE, actualisés tous les ans, sont un enjeu crucial pour les communes et font régulièrement l’objet de contestations de la part des maires de Guyane qui considèrent qu’ils ne reflètent pas la réalité du peuplement de leurs collectivités territoriales et donc des charges qui pèsent sur elles.

L’effectif de la « population légale » détermine en effet le montant de la dotation que l’État verse à chaque commune pour assurer son fonctionnement et l’application de très nombreuses dispositions législatives réglementaires, ainsi que le niveau de l’indemnité des élus municipaux et le mode de scrutin qui s’applique pour les élections municipales.

Les chiffres des « populations légales officielles » des 36 598 communes de France sont entrés en vigueur au 1er janvier 2018.