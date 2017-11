Cérémonies d’hommage aux victimes des attentats du 13 novembre

Deux ans après les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Paris et Saint-Denis, des cérémonies d’hommage aux victimes se tiennent dans six lieux visés par neuf terroristes.

Accompagné de son prédécesseur François Hollande, le chef de l’Etat Emmanuel Macron commencera cet hommage à 9h au Stade de France là où tout a débuté lors du match amical France-Allemagne, puis il se rendra aux restaurants et bars Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Équipe qui ont été les cibles des attaques terroristes, et enfin dans la salle de spectacle Le Bataclan cible d’une attaque qui a fait 90 morts et des centaines de blessés pendant le concert des Eagles of Death Metal.

En fin de matinée, le président de la République se rendra sur la place de la mairie du XIe arrondissement où l’association de victimes, Life for Paris, organise une commémoration en hommage aux disparus et aux survivants de ces attentats revendiqués par l’organisation Etat Islamique.

Placée « sous le signe de la sobriété » afin de « permettre à toutes les personnes de rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 », la commémoration s’achèvera par un lâcher de ballons pour « représenter symboliquement les victimes dans leur ensemble et leur diversité. »