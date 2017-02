Les Tumucumaque contaminés par le mercure

Une équipe WWF et le Parc national des Tumucumaque auraient des résultats attestant la présence alarmante de mercure dans le réseau hydrique de la « zone du Parc des Tumucumaque », plus grand parc national du Brésil. Ces imprégnations seraient « liées à la production d’or ». La publication scientifique est attendue d’ici peu. Selon le WWF Guyane, une équipe WWF du Brésil et l’équipe du Parc national des Tumucumaque viennent d’aboutir à des résultats attestant la présence alarmante de mercure dans le réseau hydrique de la « zone du Parc des Tumucumaque », parc national de l’Amapá qui est en quelque sorte l’équivalent…