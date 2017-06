Or de question s’invite à la réunion de la Montagne d’or

En début d’après midi la compagnie minière Montagne d’or organisait dans un grand hôtel de la place une présentation de son projet minier gigantesque à côté de la réserve biologique des massifs Lucifer et Dekou-Dekou. Les forces armées, la gendarmerie ou encore Hélène Sirder pour la Collectivité territoriale, le Medef, Carol Ostorero de la FedomG (fédération des opérateurs miniers de Guyane) ont été aperçus.

Fort d’une centaine d’associations, ainsi que sur le plan national, le collectif Or de question a rassemblé une poignée de manifestants afin d’accueillir les participants de cette réunion et d’affirmer leur opposition à ce qui pourrait devenir la plus grande mine d’or de l’histoire de France.

Claire Albanesi, candidate de la Guyane insoumise lors des élections législatives était présente ainsi que Michel Dubouillé de Guyane écologie. Alexis Tiouka, Hélène Johannes du collectif des Peuples premiers ont manifesté sans les masques.

Les policiers ont escorté les manifestants à l’extérieur de l’enceinte. Le déplacement s’est déroulé sans heurts. Certains agents en ont même profité pour récupérer des tracts.

De son côté, la compagnie minière a refusé la présence de journalistes, en tout cas la nôtre, préférant se réserver pour la conférence de presse prévue à Saint-Laurent du Maroni, jeudi 29 juin à 15h.

Les manifestants se préparent déjà au déplacement et à mobiliser l’association des jeunes des nations autochtones très présente dans l’ouest guyanais.

Par Gérôme Guitteau