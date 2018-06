« Des Jardins dans la Ville de demain »

Une conférence-débat proposée par le GRAINE Guyane ce vendredi soir 1er juin au siège de l’association à Cayenne.

Cette soirée d’échanges conviviale en accès libre et gratuit placée sous la thématique « De la diversité des jardins pour une ville durable » est organisée par le réseau Jardins du GRAINE (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement) Guyane dans le cadre de la Semaine du Développement Durable..

« De nombreux jardins qu’ils soient «créoles», «de case», familiaux ou partagés, pédagogiques, d’insertion, patrimoniaux… existent sur le territoire guyanais et tendent à se développer en faveur d’une meilleure prise en compte des besoins des usagers, dans l’objectif d’une meilleure connaissance du patrimoine naturel et culturel d’une part et d’une meilleure alimentation des Guyanais d’autre part. »

Le réseau Jardins du GRAINE Guyane, “Jarden di Lagwyann”, est « un projet visant à développer la mise en réseau des acteurs désireux de mettre en place ce type de démarche, recensant les pratiques existantes et proposant des éléments pédagogiques, méthodologiques et techniques ».

La soirée d’échanges du vendredi 1er juin débutera à 18h30 par une intervention de Jean-Marie Prévoteau, guide-animateur au Parc Naturel Régional de Guyane et accompagnateur certifié en milieu amazonien.

Il y aura ensuite la projection d’un diaporama sur Le Jardin Créole, la diffusion du film (15 minutes) « Le gangster jardinier » puis des échanges autour d’un buffet sur la thématique « Une action pour l’île de Cayenne ? »