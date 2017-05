Taux de participation à la mi-journée en Outre-mer

Le week-end électoral a débuté ce samedi pour les Français des Amériques et des Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Polynésie Française, Saint-Barthelemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon votent pour le second tour de l’élection présidentielle. Le scrutin départagera Emmanuel Macron le candidat d’En Marche ! arrivé en tête du premier tour (24,01 %) et Marine Le Pen la candidate du Front National arrivée seconde (21,30 %).

En Guyane, le taux de participation à la la mi-journée est en très faible hausse (+1 point) avec 19,92 % contre 18,93 % au premier tour qui s’est déroulé le 22 avril. En 2012 à la même heure le taux de participation s’élevait à 22,11%. Les 115 bureaux de vote ouverts depuis 8h se fermeront à 19h.

A Saint-Pierre et Miquelon où le coup d’envoi de l’élection a été donné ce matin, la participation à la mi-journée était de 27,78% contre 26,66% au premier tour.

En Guadeloupe, le taux de participation est de 20,89 %, en nette progression (+ 3 points) à la mi-journée par rapport au premier tour (17,65%).

En Martinique, le taux de participation est de 19,53%, en forte progression (+ 6 points) par rapport au premier tour (13,93%)

A Saint-Martin le taux de participation au second tour de l’élection présidentielle est de 9,98 %. Il est en baisse par rapport au premier tour (9,57%)

A Saint-Barthélemy, la participation est plus importante (26,24 %) mais en chute (-3 points) par rapport au premier tour (29,26%)

Quant à la Polynésie, ses bureaux de vote ouvrent en ce moment (15h en Guyane). Ensuite, ce sera le tour de Wallis-et-Futuna puis de la Nouvelle-Calédonie et dans la nuit de samedi à dimanche La Réunion et Mayotte clôtureront le week-end électoral des Outre-mer.