Macron, Le Pen et les Outre-mer

La campagne officielle pour le deuxième tour de l’élection présidentielle s’est terminée ce jeudi à minuit en Guyane et dans les territoires ultramarins qui voteront samedi 6 mai. Le débat d’entre-deux-tours opposant Emmanuel Macron, fondateur et candidat d’ En Marche ! arrivé en tête au premier tour (24,01%), et Marine Le Pen la candidate du Front National (21,30 %), a été suivi mercredi soir par près de seize millions de téléspectateurs. «Violent, triste spectacle, inaudible», c’est l’avis de la presse étrangère évoqué par Courrier international qui le qualifie de «pire débat télévisé de l’histoire de la Ve République». Durant ces deux heures trente de débat…