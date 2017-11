Aucun référent en Marche guyanais

C’est ce que constate Guyaweb à l’occasion de la désignation, le 31 octobre, des référents Outre-mer et étranger de La République en Marche (LaREM), le parti présidentiel.

Tandis que huit référents ont été nommés en Outre-mer et seize à l’étranger à l’issue d’une consultation menée auprès des comités locaux du mouvement, La République en Marche fait choux blanc en Guyane alors que le fondateur du parti présidentiel, Emmanuel Macron, était sur le territoire guyanais durant 48 heures.

« Le référent de la Guyane sera nommé d’ici la fin de l’année» a indiqué par voie de presse La République en Marche sans en préciser la raison. Selon la 1ère, aucun candidat n’a été désigné «faute de consensus».

Ces 24 nouveaux référents Outre-mer -Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin/Saint-Barthélémy, La Réunion, Mayotte, Polynésie-Française, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre et Miquelon – et étranger viennent s’ajouter aux 110 référents de l’Hexagone désignés le 6 octobre dernier.

«Ils représenteront le mouvement dans l’ensemble des départements outre- mer et à’étranger pour les trois prochaines années» explique LaREM précisant le rôle des référents «bénévoles du mouvement, ils assureront l’animation politique des territoires en lien avec les élus de LaREM, la coordination des actions citoyennes et veilleront au respect de la charte des valeurs du mouvement.»

Troisième au premier tour de l’élection présidentielle en Guyane, La République en Marche avait recueilli 18,75 % derrière le FN (24,29%) et la France Insoumise (24,72%). Au second tour, ce jeune parti constitué en 2016, était arrivé en tête (64,29%) devant le FN (35,11) mais avec un taux d’abstention record (58,07%).

Photo de Une : Lenaïck Adam député LaREM de la deuxième circonscription de Guyane