Nouvelle-Calédonie : indépendantistes et loyalistes en campagne

Ce 22 octobre, la campagne officielle débute en Nouvelle-Calédonie : communications audiovisuelle, spots publicitaires, affichage officiel sur les panneaux dédiés, tout est en place pour qu’indépendantistes et non-indépendantistes communiquent auprès de la population. En ligne de mire, 12 jours de campagne avant le référendum sur la pleine souveraineté de l’archipel français du Pacifique Sud, le 4 novembre. Ce jour-là, les 180 000 électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale devront répondre par oui ou par non à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » C’est le début de la dernière ligne droite, des temps…