Les nouveautés pour garantir « l’égalité réelle » entre la France et les Outre-mer

Le 19 janvier 2017, « La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français. ». La loi pour l’égalité réelle Outre-mer ouvre normalement à de nouvelles « politique[s] publique[s] » à mener dans chaque territoire ultramarin, sous compétence de « l’État et des collectivités » pour « résorber les écarts de niveaux » avec la France métropolitaine et « favoriser leur inclusion dans leur environnement régional ». Voici ce que nous retenons de la loi pour l’égalité réelle Outre-mer, adoptée le 19 janvier au Sénat et le 11 octobre 2016 à l’Assemblée nationale, et dont les rapporteurs furent le guadeloupéen (PS)Victorin…