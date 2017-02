La loi «Égalité réelle Outre-mer» adoptée par le Parlement

La loi contiendra plusieurs dispositions spécifiques à la Guyane à savoir :

Le changement statutaire du CCPAB, qui devient le Grand Conseil Coutumier;

La création, à la demande du Grand Conseil Coutumier, d’un établissement doté d’une personnalité morale de droit public et ayant la capacité d’ester en justice;

La recomposition de la Commission Départementale des Mines;

La mise en place d’un échantillonnage sur les exploitations minières légales ;

La réglementation du port d’armes avec l’instauration d’un permis de chasser adapté qui respecte les pratiques traditionnelles des guyanais;

Le renforcement de la lutte contre l’orpaillage illégal.

La rétrocession progressive des 27 millions de l’octroi de mer au profit des communes de Guyane ;

La prise en compte dans le calcul des dotations allouées par l’État du recensement incomplet dans les communes aurifères;

La fiscalisation des forêts exploitées, concédées et gérées par l’ONF;

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des bois et forêts pour les collectivités concernées;

L’exonération de frais de garderie pour permettre la constitution de forêts communales.