La Nouvelle-Calédonie au tournant de l’auto-détermination

Venue spécialement du Pacifique jusqu’à Paris pour une réunion de travail avec le gouvernement français, une délégation de responsables politiques calédoniens a conclu un accord politique avec le Premier ministre Edouard Philippe. La Nouvelle-Calédonie est à un an de son référendum d’auto-détermination. En novembre 2018 au plus tard, cette collectivité d’Outre-mer du Pacifique devra s’exprimer sur son accession à la pleine souveraineté. Cette consultation marquera la fin du processus de décolonisation entamé voilà trente ans, grâce à la signature de l’Accord de Matignon en 1988 et de celui de Nouméa, en 1998. Les deux textes ont permis la fin des…