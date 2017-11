Or de Question primé mais divisé

Le prix Danielle-Mitterand de la fondation France-Libertés a été remis samedi 18 novembre à Paris au collectif Or de Question qui s’oppose au projet minier controversé de la Montagne d’Or en Guyane. Mais avec un point noir car « avant la cérémonie » l’un des leaders du collectif, Harry Hodebourg, «a été démis de sa fonction de porte-parole par le collectif Or de Question pour faute grave (violence physique sur un membre du collectif)» a t-on appris par Or de Question. Comme nous l’avions annoncé le 20 septembre sur Guyaweb, le collectif Or de Question fondé en juillet 2016 par une poignée…