Sondage : Montagne d’Or représente « un risque important pour l’environnement »

Le sondage IFOP « Les Guyanais et le projet minier de la Montagne d’or » commandé par le WWF France montre que 75% des personnes interrogées en Guyane estiment que le projet de mine industrielle « Montagne d’Or » représente « un risque important pour l’environnement ».

Du 18 au 23 octobre 2017 un échantillon de 603 personnes représentatif de la population guyanaise âgée de 18 ans et plus, à l’exception des personnes non francophones, a été interrogé par téléphone par l’Institut français d’opinion publique (IFOP).

«La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’individu) après stratification par canton » explique le rapport de l’IFOP pour le WWF (World Wild Fund : Fonds Mondial pour la Nature) France.

Dans ce sondage que Guyaweb s’est procuré, il ressort que le secteur d’activité jugé le plus important pour le développement de la Guyane est l’agriculture (44%), suivie du bâtiment (37 %), du tourisme (29 %), des énergies renouvelables (28 %), de l’agro-alimentaire (19 %) et de la pêche (17 %), et loin derrière on retrouve l’extraction et la production d’or reléguées en avant-dernière place (11%) juste avant l’exploitation et la culture du bois et des forêts (9%).

Et à la question posée sur la perception du risque pour l’environnement que représenterait le projet « Montagne d’or », 75% des personnes interrogées considèrent ce risque comme « important » ou « très important ».

Abandon de Montagne d’or, cheval de bataille du WWF France en 2018

Dans la tribune Montagne d’Or, prochain Notre-Dame-des-Landes ? , co-écrite par Pascal Canfin le directeur général du WWF France et Isabelle Autissier, dans laquelle ils font référence à l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ils pointent du doigt « la Montagne d’or, plus grand projet minier jamais envisagé en France et ce en pleine forêt amazonienne, nouvel emblème de ces projets inutiles qui détruisent l’environnement et gaspillent l’argent public. »

Très engagé contre l’abandon du projet Montagne d’or au même titre qu’une centaine d’ONG dont le collectif guyanais Or de question, le WWF avait sorti un rapport présentant ce projet comme un « mirage économique ». Il soulignait notamment « la fragilité économique du projet minier qui engloutirait au moins 420 millions d’euros d’argent public, soit un coût aberrant de 560 000 euros pour chaque emploi direct annoncé » (Guyaweb du 27/09/ 2017).