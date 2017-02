Guyane : record de téléchargement

La création originale Guyane diffusée sur Canal+ depuis le 23 janvier (8X52′) créée et écrite par Fabien Nury “atteint en 4 semaines le score de 404 000 téléchargements par épisode, soit le record absolu des créations originales obtenu sur Canal à la demande et sur MyCanal dans ce délai et rejoint le cercle des créations originales les plus téléchargées en se hissant à la première place avec le score total à date de 3,2 millions de téléchargements ” s’est félicité par communiqué de presse le groupe Canal+.

Le tournage de la saison 2 serait en bonne voie. “C’est une bonne nouvelle pour nous et les techniciens guyanais. C’est un bon espoir pour obtenir la signature du tournage de la saison 2. On le saura d’ici à deux semaines” nous a répondu la production, Mascaret Films.

Réalisée par Kim Chapiron, Philippe Triboit et Fabien Nury, Guyane est une série fiction dans l’univers impitoyable de l’orpaillage illégal mettant en scène Vincent Ogier, 20 ans, étudiant parisien en géologie qui débarque en Guyane pour effectuer un stage chez Cayenor, une société d’exploitation aurifère. Il va s’associer avec Antoine Serra, le parrain de l’or du village de Saint-Elias, à la recherche du filon de l’or mythique, la mine abandonnée depuis 120 ans, nommée « Sarah Bernhardt »… La trouveront-ils ?