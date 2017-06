Joelle Prévôt-Madère : « Je m’attacherai à la mise en sécurité des accords de Guyane sur le plan législatif »

Joelle-Prévôt Madère, investie par le parti présidentiel La République en Marche (LREM), est candidate pour la seconde fois sur la première circonscription aux élections législatives des 10 et 17 juin. Battue par Gabriel Serville lors des législatives de 2012, Joëlle Prévôt-Madère s’est prêtée au jeu de nos questions écrites envoyées à l’ensemble des 18 candidats* en lice aux législatives en Guyane.

Elle sera face à 9 autres candidats dans la première circonscription de Guyane: Michel Sabas (ancien militant du Parti Socialiste Guyanais), Claire Albanesi (La France Insoumise), Julien Deroche (sans étiquette), Gabriel Serville (Parti Socialiste Guyanais), maire de Matoury et député sortant, Jemetree Guard (sans étiquette), Line Létard (Walwari), Sylvio Létard (sans étiquette), Armand Achille (anticolonialiste) et Michel Quammie (divers droite, soutenu par Les Républicains).

1/Quel métier exercez-vous ?

Je suis chef d’entreprise dans le domaine du transport de personnes plus particulièrement.

2/Pourquoi vous lancez-vous dans ces élections législatives ?

Notre pays a besoins que ses enfants s’impliquent avec force pour elle. Je suis une personne dynamique et volontaire et j’estime qu’il convient d’agir en étant opérationnelle avec et pour les autres, comme je le suis pour moi-même professionnellement. De plus, pour moi c’est un devoir que de contribuer à l’évolution de notre société. Ce n’est pas mon premier engagement pour le développement de notre terre et j’ai fait le constat depuis quelques années que nous pouvons changer les choses si nous évoluons autrement.

3/Quelles sont les forces politiques qui vous soutiennent ?

J’ai reçu le soutien de l’USD (Union des Socio-Démocrates) de Guyane, présidée par Teed GASPARD. Il s‘agit d’une réelle collaboration basée sur la responsabilité et l’efficacité. Pour moi, la notion de force politique réside dans la perception volontariste de chacun pour le bien commun et non d’une pensée unique. Je compose donc avec tous ceux qui comme moi pensent aux intérêts réels du plus grand nombre. Ce qui me conduit à avoir, aussi, le soutien de personnes d’engagement désintéressées de toutes tendances politiques.

4/Quels sont les sujets que vous comptez défendre en priorité devant le Parlement ?

Votre question vise les sujets pour la Guyane je suppose. Nous avons connu un moment fort du mois de Mars au mois d’Avril de cette année qui donne le cap du premier sujet pour notre territoire. Je m’attacherai à la mise en sécurité des accords de Guyane sur le plan législatif pour pérenniser la mise en œuvre effective sur toutes les revendications qui y sont inscrites. Je poursuivrai les échange avec la population sur les autres sujets que nous jugerons urgents, ensemble, par concertation.

5/Quelle sont les propositions de loi que vous comptez élaborer au cours de votre mandat ?

Celles qui seront utiles au peuple en étant réaliste et exécutable immédiatement. Je porterai une attention très particulière à celles qui seront pour les territoires d’outre-mer et surtout spécifique pour la Guyane.

6/La loi de moralisation de la vie publique sera présentée avant le deuxième tour des élections législatives : quelle est votre position sur ce sujet ?

C’est un indispensable pour la république et un devoir pour la démocratie car la confiance du peuple doit être rétabli dans le domaine politique.

7/Comment comptez-vous faire appliquer concrètement l’Accord de Guyane ?

Comme je l’ai déjà indiqué, en faisant en sorte qu’il soit sécurisé législativement.

8/En cas d’élection, comment comptez-vous couvrir votre circonscription ?

Nous allons expérimenter la mise en place de cellule de réflexion et de propositions avec le concours des associations sur chaque commune. L’idée est de d’avoir en temps réel, par le principe d’un pôle référent par zone territoriale, pour la lisibilité de l’application des dispositions de loi qui doivent apporter une véritable amélioration de la vie des habitants du pays.

Pour peser encore davantage et mieux défendre nos spécificités guyanaises, je m’emploierai également à créer, avec les trois autres parlementaires guyanais, une structure d’observation et de veille législative. Cette structure sera chargée d’alimenter nos réflexions sur l’avenir de la Guyane mais aussi de nous alerter sur tous les textes de loi qui méritent d’être adaptés à la particularité de notre territoire.

9/Quels sont vos principaux arguments pour convaincre les électeurs ?

Parmi mes principaux arguments nous pouvons retenir, mon sens du devoir et d’engagement, ma ténacité sur mes gestions de dossiers, mon sens de l’écoute et du partage, entre autres, car j’estime qu’il convient d’avoir l’esprit ouvert pour être à même de pouvoir répondre à tous les défis de notre avenir en s’assurant de la participation la plus massive possible de la population.

10/Vous aviez fait partie du comité stratégique du collectif Pou Lagwiyann Dékolé (pôle économique) durant le mouvement social de mars et avril, mettant à l’écart les politiques, leur interdisant de négocier avec l’Etat. « Pas de politique » était le discours du comité stratégique du collectif Pou Lagwiyann Dékolé. Quelle est la cohérence avec votre positionnement aujourd’hui alors que vous aspirez à devenir un politique en tant que députée de Guyane ?

Il ne me semble pas qu’il ait été question d’exclure la politique dans cette démarche, mais plus de faire entendre la voie du peuple en souffrance qui exigeait de l’état une écoute direct de ceux qui constituent la Nation sur ce territoire délaissé.

Sans doute le peuple estime-t-il également que l’état ne respectait pas suffisamment nos représentants actuels et qu’il convenait que la population puisse faire entendre directement sa volonté d’un changement réel allant même vers un certain pôle étique de nos politiques face aux enjeux.

La cohérence de mon positionnement est claire, je m’inscris dans ce renouveau de l’acte et de la perception de la politique à reconstruire pour notre pays.

Quels sont vos outils numériques de campagne ?

Facebook,Twitter,YouTube:#JPM2017