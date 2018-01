Davy Rimane soutenu par les Insoumis Jean-Luc Mélenchon et Younous Omarjee

Davy Rimane, dont la candidature aux élections législatives partielles a été (finalement) officialisée hier à Sinnamary, une des villes de la deuxième circonscription de la Guyane, pourra compter sur les soutiens de taille du leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et de Younous Omarjee, député européen insoumis des Outre-mer.

«Le mouvement social guyanais a hissé la Guyane à l’avant-garde de nombre de grands combats, pour elle-même comme pour les Outre-mer et la France entière. Davy Rimane, figure de ce mouvement, est une voix forte et libre sur laquelle les Guyanaises et les Guyanais pourront s’appuyer à l’Assemblée Nationale. C’est pourquoi nous voulons être utiles à la Guyane en appelant l’ensemble des Guyanaises et des Guyanais à se mobiliser et à joindre leurs forces aux côtés de Davy Rimane» ont déclaré conjointement par voie de presse Jean-Luc Mélenchon et Younous Omarjee.

Davy Rimane rempile donc et espère décrocher un siège parlementaire. En juin dernier il avait été battu de 56 voix par Lenaïck Adam, investi par La République En Marche et qui fait actuellement l’objet d’une enquête préliminaire pour harcèlement moral (Guyaweb du 14 décembre). Après un recours de Davy Rimane, le Conseil constitutionnel avait annulé les élections le 8 décembre du fait de l’absence d’assesseurs dans les bureaux de vote n°1 et n°2 de Maripasoula. (Guyaweb du 8 décembre)

Pour l’heure, quatre postulants ont donc officialisé leur candidature pour les élections législatives partielles qui se dérouleront au mois de mars prochain. Outre Davy Rimane, il s’agit de Lenaïck Adam, conseiller territorial de la majorité, qui a perdu son siège de député en raison de l’annulation des élections législatives; de Richard Joigny, battu au premier tour (5,79%) et qui se représente sous les couleurs du Parti Radical de Gauche fondé par Jean-Marie Taubira; et enfin de José Makébé, étiqueté UDI.