«Le feu d’artifice» de la Saint-Sylvestre conduit deux braqueurs guyaniens en situation irrégulière à la geôle sans les interdire du territoire…

Kenneth Simpson et Devon Wilson, deux ressortissants guyaniens de 22 ans, en situation irrégulière, ont été condamnés respectivement à 4 ans et 3 ans de prison ferme mercredi 1er février à l’issue de leur procès en comparution immédiate. Le 31 décembre dernier en soirée, ils avaient braqué, avec des armes à feu, deux jeunes Guyanais de 20 et 21 ans se trouvant à bord d’un véhicule qui venait de se garer près d’un distributeur automatique à Cayenne. L’un des braqueurs avait même frappé avec son arme l’une des deux victimes à plusieurs reprises à la tête. La Bac les avait appréhendés le soir même des faits…